LUTO

Ex-atleta de hóquei no gelo e namorado de Aryna Sabalenka morre aos 42 anos

O ex-jogador de hóquei no gelo Konstantin Koltsov, namorado da tenista Aryna Sabalenka, morreu aos 42 anos A morte "repentina" foi anunciada pela Federação de Hóquei de Belarus em um breve comunicado. O ex-atleta representou a seleção de hóquei no gelo de Belarus nos Jogos de Inverno em duas edições, Salt Lake City/2002 e Vancouver/2010.

Torcedores do Salavat Yulaev Ufa, time de hóquei no gelo russo em que Koltsov atuou, levaram flores e fotos para a Arena Ufa, complexo esportivo do clube. "Ele era um homem forte e alegre, amado e respeitado por jogadores, colegas e fãs. Konstantin gravou seu nome para sempre na história do nosso clube", escreveu o Salavat nas redes sociais. Koltsov foi campeão da liga russa com a equipe.