Ex-Real Madrid, Hazard pode ser novo reforço do Botafogo

Hazard faturou uma taça da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Crédito: Real Madrid/Divulgação

O belga Eden Hazard pode ser novo reforço do Botafogo. De acordo com o jornal espanhol AS, o clube carioca tem conversas com o atleta e apresentou uma proposta para realizar a contratação. O meia-atacante está livre no mercado desde que rescindiu seu vínculo com o Real Madrid, em junho deste ano. Ainda segundo a publicação espanhola, a equipe do Rio está concorrendo com um time da MLS (Liga dos Estados Unidos de futebol) e uma oferta da Arábia Saudita.

Segundo a publicação da Espanha, essa não é a primeira vez que o Botafogo entra em contato com Hazard. John Textor, dono da SAF do clube, já teria feito contato para realizar a contratação na última temporada e não conseguiu êxito.

Atuando pelo Real Madrid, o meia-atacante foi quase que descartado pelos treinadores durante todo período. Apesar do status e do alto salário, o belga, de 32 anos, entrou em campo em apenas 76 partidas, marcando sete gols e dando 10 assistências, em cinco temporadas na Espanha.

O Botafogo não precisa correr contra o tempo para tentar realizar a contratação de Hazard. Por estar sem clube no momento, a possível chegada do atleta não depende do período de transferências no Brasil. Vale destacar que Kylian Hazard, irmão do jogador, atua no RWD Molenbeek, que faz parte da família de clubes que John Textor é dono.

Após a participação na Copa do Mundo de 2022, quando a Bélgica foi eliminada na primeira fase, Hazard anunciou sua aposentadoria da seleção. Um dos maiores nomes de sua geração, o meia-atacante fez parte da equipe nacional desde o sub-15 e comandou a equipe na conquista do terceiro lugar no Mundial de 2018, na Rússia.