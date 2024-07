FUTEBOL

Federação Colombiana defende presidente após briga na premiação da Copa América

Ramón Jesurun Franco passou dois dias detido em Miami após briga com seguranças do estádio

Estadão

Publicado em 16 de julho de 2024 às 14:50

Ramón Jesurún, presidente da Federação Colombiana de Futebol, foi detido após confusão Crédito: MIAMI-DADE COUNTY/Reprodução

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) demonstrou enorme revolta com o ocorrido e culpou, nesta terça-feira (16), a segurança da Copa América no Hard Rock Stadium pela confusão com seus dirigentes na premiação após a Argentina ser campeã sobre a Colômbia, no domingo (14). O presidente da FCF, Ramón Jesurun Franco, acabou passando dois dias detido em Miami após possível agressão a um de seus filhos, o qual tentou defender.

A polícia de Miami justificou a prisão do dirigente de 71 anos dentro do gramado como "agressão a policial/funcionário." Ramón Jesurun comanda a FCF e também é vice-presidente da Conmebol e alegou "instinto paternal" para se envolver na briga com seguranças que impediram muitas pessoas da delegação colombiana de adentrar ao gramado.

"A Federação Colombiana de Futebol relata e esclarece o ocorrido com Ramón Jesurun Franco, presidente e representante legal desta entidade, na final da Copa América que aconteceu no Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos: Como é do conhecimento público desde a madrugada do último domingo, ocorreram momentos de tensão e confusão no referido recinto desportivo, que levaram a modificações de última hora e à implementação de novas medidas de segurança para garantir a integridade dos participantes", iniciou a nota de repúdio da FCF.

"Terminado o evento esportivo, a partir da meia-noite ocorreu a cerimônia de premiação para a qual, mediante estrito protocolo, foram convocadas as delegações do campeão: Argentina e do vice-campeão: Colômbia. No entanto, funcionários da segurança privada do estádio impediram a maioria dos integrantes da delegação colombiana de ter acesso oportuno e direto ao gramado, apesar de estarem devidamente identificados com o crachá oficial da entidade, o que gerou a reclamação de alguns com veemência, pois a cerimônia de premiação teria início em minutos", continuou em protesto a entidade colombiana.

"Uma das censuras foi feita por um parente do presidente da FCF. Porém, a resposta de um dos guardas foi uma manobra com a mão que em segundos desencadeou ataques e momentos de grande confusão", afirmou, acusando uma agressão. "O presidente da Federação, Ramón Jesurun, movido pelo instinto paternal, já que um dos denunciantes e posteriormente subjugado pelos guardas era seu filho Ramón Jamil, apressou-se em reclamar do ocorrido."

Além do presidente e de Jamil, ainda estavam no estádio sua mulher, os demais filhos e netos menores. Todos tiveram de comparecer perante a autoridade competente e explicar o ocorrido Ramón Jesurun Franco acabou detido até a manhã desta terça-feira.