Filho de Simeone é acusado de racismo em jogo na Espanha: 'Maldito macaco'

Árbitro relatou denúncia em súmula; Gianluca Simeone negou ofensas

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 13:24

Gianluca Simeone em ação durante jogo do Rayo Majadahonda Crédito: Reprodução/Instagram @giansimeone

Um dos filhos do técnico Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid, foi acusado de racismo na Espanha. Gianluca, jogador do Rayo Majadahonda, da 4ª divisão do país, teria insultado Julio Martínez, do Guadalajara, em derrota por 3x0 no domingo (3). a partida chegou a ser paralisada pelo árbitro, e o episódio foi relatado na súmula. Por meio das redes sociais, Gianluca negou as acusaões.

Gianluca Simeone entrou em campo por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos do jogo, veio a acusação de Julio Martínez. O duelo chegou a ficar paralisado para que o árbitro de campo, Thierry Torres Rodríguez, se comunicasse com o delegado da partida. Na súmula, a equipe de arbitragem afirmou que não ouviu as ofensas.

"No minuto 95, tive que ativar o protocolo de insultos racistas, porque o jogador de número 18 do Guadalajara, Julio Rafael Martínez Escorcia, me comunicou que o atleta de número 9 do Rayo Majadahonda, Gianluca Simeone Baldini, usou os seguintes termos: "maldito macaco, negro de merda". (As ofensas) Não foram ouvidas pela equipe de arbitragem, que levou o caso ao delegado do jogo. A partida ficou parada por aproximadamente dois minutos", escreveu Rodríguez.

Após o episódio, o filho de Simeone foi às redes sociais para negar as acusações. "Depois de ler o relatório do árbitro, quero deixar muito claro que as acusações feitas por um rival contra mim são completamente falsas e que em nenhum momento proferi insultos racistas a ninguém", escreveu.