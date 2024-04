FUTEBOL

Final da Copa Sul-Americana será disputada em Assunção, no Paraguai

Conmebol também definiu que a decisão do ano que vem acontecerá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia

A final da Copa Sul-Americana deste ano será em Assunção. A Conmebol divulgou a sede para a decisão do torneio nesta quarta-feira (10). Além da capital do Paraguai, a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, foi anunciada como sede para a final da edição de 2025.

Os estádios que receberão as partidas, contudo, ainda não foram definidos, assim como para a final da Libertadores deste ano, que será em Buenos Aires. É a segunda vez que a final será em Assunção desde 2019, quando foi definido o sistema de jogo único na decisão. Naquele ano, o Independiente del Valle bateu o Colón por 3 a 1 no estádio General Pablo Rojas, do Cerro Porteño.