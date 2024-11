BRASILEIRÃO

Flamengo pode ter até 13 desfalques contra o Cuiabá

O time rubro-negro está sem poder contar com muitos jogadores de sua formação titular

Desfalque é a palavra de ordem do Flamengo para o jogo contra o Cuiabá nesta quarta-feira (20), às 19h, na Arena Pantanal. São cerca de treze jogadores rubro-negros indisponíveis ou gerando dúvida pelos mais diversos motivos, alterando o time principal que entrará em campo no Mato Grosso pela 34ª rodada do Brasileirão.