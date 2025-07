BRASILEIRÃO

Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de julho de 2025 às 15:00

Maracanã Crédito: Daniel Basil/Portal da Copa

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo

O clássico entre Flamengo e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). >

Flamengo

O Flamengo chega pressionado após perder para o Santos, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Neymar. Com 27 pontos, o rubro-negro tenta se recuperar e manter-se entre os líderes do Brasileirão. >

Fluminense

O Tricolor também vem de derrota: 2 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã. A equipe ocupa a parte inferior da tabela e tenta reagir justamente no clássico. >

Prováveis escalações de Flamengo x Fluminense

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Wallace Yan (Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.>

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Keno, Soteldo (Canobbio) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.>

Ficha do Jogo

Jogo: Flamengo x Fluminense>

Campeonato: Brasileirão Série A 2025>

Rodada: 15ª rodada>

Data: Domingo, 20 de junho de 2025>

Horário: 19h30 (de Brasília)>

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ>