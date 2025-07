BRASILEIRÃO

Sport x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Ilho do Retino, em Recife, às 17h30

Sport e Botafogo se enfrentam neste domingo (20), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Sport x Botafogo ao vivo

Sport

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport vive um momento delicado na competição. O time pernambucano soma apenas três pontos em doze jogos disputados — com três empates e nove derrotas — e tem partidas atrasadas no calendário. A aposta para reagir na tabela é o retorno à Ilha do Retiro, onde o Leão não joga há quase dois meses. A última exibição em casa foi no empate com o Internacional, no dia 25 de maio. >