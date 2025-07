BRASILEIRÃO

Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo, às 17h30

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (20), às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG ao vivo

Palmeiras

O Palmeiras entra em campo buscando uma vitória diante de sua torcida para retornar ao G4 do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira é a quinta colocada com 23 pontos e tem um jogo a menos em relação aos adversários diretos. >

Atlético-MG

O Atlético-MG ocupa a oitava posição com 20 pontos e busca um resultado positivo fora de casa para se aproximar do pelotão de cima da tabela. O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Dudu, suspenso pelo STJD por ofensas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. >