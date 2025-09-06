RUMO AO PENTA

Após goleada na ida, Bahia recebe o Confiança pela segunda partida da final do Nordestão

Expectativa é de casa cheia para o duelo, que acontece às 17h30 na Arena Fonte Nova

Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 14:15

Atacante Willian José marcou um dos quatro gols do Bahia em Aracaju Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com o triunfo por 4x1 sobre o Confiança, na última quarta-feira (3), o Bahia colocou uma mão na taça da Copa do Nordeste. Com o resultado, a equipe pode perder o segundo duelo da decisão, no próximo sábado (6), por até dois gols de diferença para ser campeão. A bola rola às 17h30, na Arena Fonte Nova.

A conquista do penta regional também daria o Esquadrão o seu segundo título na temporada, o que não acontece desde 2001. Além disso, a equipe pode se isolar como o maior vencedor do torneio, já que divide o topo da lista de campeões com o Vitória, com quatro taças.

A expectativa é de Fonte Nova lotada. Até a última sexta (5), mais de 48 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida. A torcida tricolor poderá quebrar o recorde de presença no estádio caso supere os 48.464 pagantes do jogo contra o Guarani pela Série B de 2022.

Pensando nisso, o técnico Rogério Ceni espera uma postura ofensiva da equipe no fim de semana. “Temos um jeito de jogar que é buscar a posse de bola e pressionar o adversário. É isso que vamos tentar fazer. Na Fonte Nova não dá para controlar o jogo, a torcida quer sempre um time ofensivo. Vamos montar uma equipe competitiva para buscar a vitória. O torcedor não vai aceitar uma postura reativa”, afirmou o técnico após a ida da final.

Um dos maiores interessados na partida é o atacante Lucho Rodríguez. O uruguaio foi um dos destaques do primeiro jogo da final, contribuindo com um gol e uma assistência. Ele é um dos artilheiros da Copa do Nordeste, com quatro gols, e poderá se isolar no topo da artilharia caso marque no sábado.

“A meta é sair campeão. Já demos o primeiro passo e agora temos a volta diante do nosso torcedor. Temos uma boa vantagem, mas sabemos que ainda não está resolvido. Eles têm um bom time, mas estaremos na nossa casa e temos que buscar o jogo para sermos campeões”, falou o atacante na zona após a goleada.

A missão do Confiança será das mais difíceis. Para levar a decisão para os pênaltis, o time sergipano precisa vencer por três gols de diferença. Para ser campeão no tempo normal, o Dragão terá que construir um triunfo por quatro gols – algo nunca feito na história da competição em jogos de mata-mata.

Desfalques

O Bahia terá dez desfalques para o duelo. Jean Lucas e Santi Arias seguem com as seleções brasileira e colombiana, respectivamente. João Paulo, Luiz Gustavo e Sanabria não estão inscritos no campeonato. Já Kanu, Caio Alexandre, Erick, Ademir e Erick Pulga ainda se recuperam de lesão.

Apesar de não confirmar a escalação inicial, a tendência é que o comandante mantenha o time que foi a campo na quarta. Com isso, jogadores da base como Fredi e Vitinho, titulares no confronto, além de Zé Guilherme, Sidney e Juninho, que saíram do banco, podem ganhar uma oportunidade.

“Vou decidir se eles serão liberados para a final do sub-20 ou se seguem conosco. Sidney cumpriu bem seu papel, Juninho quase marcou, embora ainda precise de mais entrosamento. Zé Guilherme entrou bem, Iago também, sempre atacando os espaços. Fredi atuou como lateral e zagueiro, voltou de lesão e foi muito bem”, destacou o treinador.