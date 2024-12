LA LIGA

Flick lamenta derrota no clássico e cobra reação do Barcelona: 'Voltaremos mais fortes'

Barça caiu por 2x1 para o Atlético de Madrid, em casa

Estadão

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 14:12

Hansi Flick lamentou derrota do Barça diante do Atlético de Madrid Crédito: Divulgação/Barcelona

Suspenso na dura derrota do Barcelona por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, no sábado, o técnico Hansi Flick lamentou as oportunidades perdidas por seus atletas durante a partida, principalmente no primeiro tempo. Segundo o alemão, o clube catalão fez um jogo "brilhante", mas o resultado foi frustrante.



"Jogamos contra uma equipe experiente e que aproveitou as oportunidades. Acho que fizemos um jogo brilhante, principalmente no primeiro tempo. Criamos muitas oportunidades. Estou muito orgulhoso dos jogadores, mas muito decepcionado com o resultado. Foi frustrante não poder pontuar", comentou o treinador em entrevista coletiva.

De acordo com Flick, a derrota para o Atlético não o abala, pelo bom nível do adversário, mas o Barcelona não pode mais perder pontos no campeonato, especialmente como mandante. "Os jogos contra o Leganés e o Las Palmas foram seis pontos que desperdiçamos, mas contra o Atlético foi um jogo fantástico. Eles se defenderam bem, mas tivemos muitas oportunidades. Deveria ter sido um resultado diferente", comentou. "Temos de nos concentrar e vencer. Vimos a capacidade que temos, vamos treinar e mostrar o quão fortes estamos."

O resultado negativo impediu o Barcelona de encerrar o ano na liderança do Campeonato Espanhol. Além disso, a equipe tem um jogo a mais que os concorrentes, já que teve seu compromisso da 19ª rodada, contra o Mallorca, antecipado. Flick espera que a pausa de final de ano recarregue as energias dos seus atletas para que voltem com tudo em 2025.