NOVOS EQUIPAMENTOS

Fonte Nova anuncia instalação de telões mais modernos na Arena

Durante confronto entre Bahia e São Paulo, apenas um telão estará em funcionamento

A Arena Fonte Nova anunciou que realizará melhorias nos telões da Arena. De acordo com o consórcio que administra a praça, os dois equipamentos serão substituídos por modelos mais modernos, com paineis digitais de 95,82 m² e resolução de 120 x 120 pixels, com distância entre pixels de 8 mm e brilho de 9.000 nits que vão proporcionar uma qualidade superior de imagem durante jogos e eventos.