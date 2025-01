FIM DE CICLO

Fora da pré-temporada em Girona, atacante Rafael Ratão encaminha saída do Bahia

Jogador tem negociação avançada para defender clube japonês

Fora da delegação do Bahia que realiza a pré-temporada em Girona, na Espanha, o atacante Rafael Ratão está de saída do tricolor. O jogador recebeu proposta do futebol asiático e está em fase avançada de negociação.

Rafael Ratão se apresentou normalmente no Bahia para o início da pré-temporada e passou por exames físicos e clínicos no CT Evaristo de Macedo. No entanto, por conta da negociação com um clube japonês, ele ficou fora da viagem para a Espanha.