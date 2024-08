SEM ESPAÇO

Fora dos planos do Bahia, volante Diego Rosa é novamente emprestado ao Lommel, da Bélgica

Jogador continuará em clube gerido pelo Grupo City na Europa

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 16:16

Diego Rosa ficou sem espaço no Bahia e foi emprestado ao Lommel, da Bélgica Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O volante Diego Rosa vai seguir no futebol europeu na temporada 2024/2025. Nesta quinta-feira (15), o Bahia anunciou um novo empréstimo do jogador ao Lommel SK, clube gerido pelo Grupo City na Bélgica. O novo vínculo tem validade até junho do próximo ano.

Diego Rosa tem contrato com o Bahia até dezembro de 2027, mas no momento está fora dos planos do Esquadrão. Ele iniciou a atual temporada no clube baiano, mas em fevereiro foi repassado ao próprio Lommel.

Pelo clube belga, Diego disputou 13 partidas e marcou dois gols e deu quatro assistências na campanha que garantiu o título da equipe na segunda divisão do país.

Essa será a terceira passagem do volante pelo Lommel. Revelado na base do Grêmio, ele foi repassado ao time da Bélgica em 2020 após ter sido comprado pelo Manchester City. Ele continuou na equipe até 2022, quando foi emprestado ao Vizela, de Portugal.

Em 2023, Diego Rosa chegou ao Bahia com contrato em definitivo. Ele disputou 27 jogos, no primeiro ano de tricolor, mas não se firmou entre os titulares. Em 2024, o volante atuou em três partidas, duas delas com a equipe alternativa que iniciou o Baiano.