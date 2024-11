APÓS VITÓRIA

Gabigol anuncia saída do Flamengo e culpa diretoria: 'Aconteceram coisas que não gostei'

Declaração foi feita após vitória do time na Copa do Brasil

Gabigol, um dos ídolos da atual geração do Flamengo, anunciou a saída do time. O jogador confirmou que não irá renovar contrato com o clube devido a desapontamentos com a diretoria. A declaração foi feita após a conquista da Copa do Brasil na tarde deste domingo (10).