BRASIL

Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira por lesão e Dorival Júnior convoca Bremer

Bremer vai fazer parte da preparação da seleção brasileira nos amistosos diante da Inglaterra, neste sábado, em Wembley, e também no confronto com a Espanha, no Santiago Bernabéu, na próxima terça-feira. A chegada do atleta está prevista para acontecer na tarde desta terça-feira.