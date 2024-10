FÓRMULA 1

GP de F1 deve gerar impacto de R$ 2 bilhões na economia de São Paulo

Única etapa da categoria no Brasil e na América do Sul será disputada entre os dias 1 a 3 de novembro

Estadão

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 15:21

GP de São Paulo será realizado neste fim de semana Crédito: Michael Potts F1/Shutterstock.com

O GP de São Paulo de Fórmula 1 deve gerar um impacto econômico de R$ 2 bilhões na capital paulista neste ano. A estimativa, feita pela Prefeitura, supera a cifra de R$ 1,64 bilhão alcançada em 2023. O GP será realizado no próximo fim de semana no Autódromo de Interlagos - os carros vão para a pista a partir da manhã de sexta-feira para o único treino livre da etapa.

As cifras de impacto econômico se baseiam na expectativa de público para este ano. A organização do GP projeta um novo recorde, superando os 267 mil fãs de automobilismo que compareceram a Interlagos ao longo dos três dias do evento no ano passado. Foi o terceiro recorde consecutivo de público no GP brasileiro.

Os fãs de F-1 presentes na cidade geram movimentação econômica na cidade ao frequentarem hotéis, restaurantes, bares e demais serviços oferecidos pela maior capital do País. De acordo com a Prefeitura, o público que frequentou o autódromo em 2023 movimentou R$ 973,8 milhões durante o fim de semana. A própria organização do GP, além de patrocínios, transmissão e mídia, alcançaram R$ 663,8 milhões no ano passado, somando R$ 1,64 bilhão.

A projeção é de um aumento de 21% sobre a movimentação econômica do ano passado, atingindo o valor de R$ 2 bilhões. Se a cifra for confirmada por pesquisa futura, será um novo recorde, superando o número histórico de 2023.

A Prefeitura acredita que neste ano os turistas vão superar o consumo médio de R$ 4.689,00 por pessoa registrado em 2023, de acordo com pesquisa de perfil do público, realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos (OTE), da São Paulo Turismo (SPTuris), com apoio da Fundação Getúlio Vargas, ao longo do GP do ano passado.

"O GP de São Paulo tem um destaque natural na estratégia de atrair público do interior paulista, outros Estados e exterior por meio dos eventos. Trata-se de um turista fiel, que consome produtos e serviços da cidade, aquecendo de forma democrática diversos setores econômicos e, como consequência, com positivo impacto social por meio da geração e manutenção de empregos. Eventos e turismo são atividades de mão de obra intensiva", afirmou Gustavo Pires, presidente da SPTuris, empresa da Prefeitura.

PERFIL DOS TURISTAS

A mesma pesquisa, que ouviu 1.219 pessoas entre 3 e 5 de novembro de 2023, revelou que os argentinos dominam entre o público estrangeiro do GP brasileiro. Para este ano, os vizinhos sul-americanos devem ser ainda mais numerosos em Interlagos. Impulsionados pela presença de Franco Colapinto na Williams, cerca de dois mil argentinos já adquiriram suas entradas para etapa, de acordo com a organização do GP.

Depois da Argentina, os países que mais enviam turistas ao Brasil para o GP são o Chile, Colômbia, Uruguai. A sexta posição deste ranking pertence ao Peru, que é seguido pela surpreendente Suíça, que não conta com pilotos no grid. Paraguai, Bolívia e Estados Unidos completam o Top 10 de estrangeiros no GP brasileiro. Os turistas de fora do Brasil representaram 12,2% do público total de Interlagos em 2023.

Já entre os brasileiros, a maioria do público no autódromo é de paulistas (62,8%), seguidos pelos mineiros (8,3%), paranaenses (7,2%), catarinenses (5%) e gaúchos (3,6%). os cariocas somaram apenas (3%) do público que esteve nas arquibancadas.

De acordo com a pesquisa, a maioria dos turistas busca outras atrações durante o fim de semana do GP, com bares e vida noturna como destino favorito para lazer, com 24% das respostas, seguidos por compras e shoppings (20%) e passeios turísticos (12,5%).

O levantamento mostra ainda que 56,5% dos entrevistados têm renda familiar mensal entre R$ 4,4 mil e R$ 22 mil. Para 33,8%, a renda mensal é inferior a R$ 4,4 mil e 8,7% tem renda superior a R$ 22 mil mensais.

INVESTIMENTOS

O Autódromo de Interlagos vem passando por uma de suas maiores reformas desde 2014, quando alterou completamente o seu paddock, com cobertura e boxes ampliados. O circuito paulistano ganhou um asfalto novo e está em obras para erguer um novo hospitality center, um prédio administrativo de apoio e dois novos túneis para agilizar a logística do local. O custo das obras pode chegar a R$ 275 milhões.