Grêmio sai de campo após racismo em jogo contra River Plate na Ladies Cup

Confusão generalizada começou após Candela Díaz, jogadora da equipe argentina, imitar um macaco na direção de um gandula

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 11:10

Jogadora do River Plate imitou macaco para gandula Crédito: Reprodução

O jogo entre os times femininos do Grêmio e River Plate, pela semifinal da Ladies Cup, terminou com confusão generalizada, acusação de injúria racial e seis jogadoras da equipe argentina expulsas. No fim, o confronto foi encerrado pela ausência do número mínimo de atletas em campo. O placar ficou em 1x1, gols marcados por Julieta Romero, para o River, e Maria, para o Grêmio.

O jogo ficou cerca de 30 minutos paralisado no fim do primeiro tempo, após o gol de empate das Gurias Gremistas. Candela Díaz, jogadora do River, foi flagrada imitando um macaco na direção do gandula. Rapidamente, uma confusão tomou conta do gramado, com o profissional sendo defendido pelas atletas do Grêmio. Em seguida, as brasileiras saíram de campo rumo ao vestiário.

O árbitro expulsou seis jogadoras do River Plate: a goleira Esponda, a zagueira Camila Duarte, a lateral-esquerda Cángaro, as volantes Candela Díaz e Julieta Romero e a meia Milagros Diáz. Por causa da ausência do número mínimo de atletas em campo, o juiz encerrou o duelo. O empate classificou o Grêmio, que fará a final da competição contra o Bahia.

De acordo com o site ge, dois gandulas foram ouvidos ainda no estádio e foram para a delegacia para prestar depoimento. A zagueira Brito e o preparador físico Thales de Oliveira foram como testemunhas, acompanhados da coordenadora Patrícia Gusmão. Quatro jogadoras do River envolvidas no episódio, acompanhadas de dirigentes, também foram ouvidas na delegacia. A organização da Ladies Cup se fez presente.

Ao fim do jogo, a técnica do time gaúcho, Thaissan Passos, afirmou que as atletas da equipe argentina já haviam cometido injúria racial contra as gremistas.

"Na verdade, as atletas da equipe adversária chamaram as meninas de macaca, de "negrita". Houve o caso com o gandula, e as meninas não aceitaram, ele está aqui trabalhando. Desde o início do jogo acontece essa situação. Vim representar minhas atletas, situações como essa não podem ficar acontecendo. Até quando vamos ficar fingindo que não tem racismo, machismo", disse, na transmissão do SporTV.

"Para a gente não tem condições nenhumas de jogo. Não é simplesmente voltar e jogar. É tranquilizar as meninas para ter um pouco de dignidade. O 1x1 classificaria o Grêmio. Fomos agredidos moralmente, está na televisão, todo mundo viu".

Em nota, o River manifestou repúdio aos "gestos discriminatórios ocorridos".