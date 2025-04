ACABOU

Hamburgueria vegana de Lewis Hamilton e Leonardo DiCaprio fecha após prejuízo milionário

Rede confirmou fechamento das últimas unidades e demitiu cerca de 150 funcionários

A Neat Burger, rede de hamburguerias veganas lançada em 2019 pelo piloto britânico Lewis Hamilton - e que tinha o ator Leonardo DiCaprio como investidor - foi oficialmente encerrada. A marca encerrou todas as suas operações no Reino Unido e fechou nesta semana suas duas últimas unidades restantes. >

A decisão foi tomada após uma série de dificuldades financeiras, com prejuízo de mais de US$ 10 milhões (cerca de R$ 51 milhões). Cerca de 150 funcionários devem ser impactados.>

A Neat chegou a operar em quatro países no auge, incluindo Reino Unido, Estados Unidos, Itália e Emirados Árabes. Com proposta de oferecer hambúrgueres e pratos 100% à base de plantas, com foco em sustentabilidade e sabor, a marca teve mais de uma dezena de unidades em seu auge, incluindo lojas em Londres, Nova York, Milão e Dubai.>