Vídeo de Lewis Hamilton viraliza por detalhe 'inusitado': 'Grande gostoso'

Piloto da Ferrari apareceu cumprimentando fãs, mas acabou chamando a atenção por outro motivo

As imagens teriam sido gravadas no Circuito Internacional de Xangai, durante o GP da China, há quase duas semanas. O britânico ganhou a prova sprint, mas acabou desclassificado da corrida principal por problemas com carros. Oscar Piastri, da McLaren, foi o vencedor.>

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, com o GP do Japão. Terceira etapa na temporada 2025, a corrida será disputada no domingo (6), às 2h (de Brasília), no Circuito de Suzuka.>