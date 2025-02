'VINHO PREFERIDO'

Hulk comemora vitória sobre o Cruzeiro com vinho de R$ 20 mil

Atacante postou imagem após marcar dois gols em clássico no Mineirão

Autor dos dois gols do Atlético-MG no clássico contra o Cruzeiro, o atacante Hulk comemorou o triunfo em grande estilo. Horas depois da partida, o jogador postou uma foto ao lado da esposa Camila Ângelo apreciando um vinho Barca Velha. >

A imagem logo ganhou repercussão nas redes sociais por conta do vinho. A garrafa do Barca Velha chega a custar mais de R$ 20 mil. Ele é considerado um dos melhores de Portugal. >

Ver essa foto no Instagram

"Aquele vinho preferido, com a pessoa perfeita!", escreveu na legenda. >

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram neste domingo (9), no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O duelo foi marcado pela expulsão de Gabigol, ainda no primeiro tempo, e pelos dois gols de Hulk. >