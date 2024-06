Itália supera Bósnia com vitória sem brilho em último jogo antes da Eurocopa

Em um jogo bastante truncado, o time italiano encontrou dificuldades para conseguir furar a retranca adversária. Sem inspiração, a equipe do técnico Luciano Spaletti abusou do jogo aéreo e facilitou a missão do rival de garantir o 0 a 0.