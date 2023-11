Ivete Sangalo é confirmada em trio elétrico para comemorar título do Vitória neste domingo (19)

Ivete Sangalo é mais uma artista que vai se apresentar em um trio elétrico para comemorar o acesso do Esporte Clube Vitória à Série A e ao título de campeão do Brasileirão Série B. A festa acontece neste domingo (19), no Farol da Barra, em Salvador.



Além da cantora, também estarão na celebração rubro-negra Léo Santana e Oh Polêmico. O último cantor abrirá a tarde de shows às 15h. Já o Gigante está previsto para puxar seu trio a partir das 16h. Até o momento, não foi divulgado o horário da participação de Ivete.