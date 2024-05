Jean Lucas dedica gol ao filho e projeta futuro: 'Vamos conquistar coisas grandes'

Jogador balançou as redes no triunfo sobre o Criciúma

O Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (23), o Esquadrão venceu o Criciúma por 2x0, fora de casa, fez 3x0 no agregado, e se garantiu na próxima fase do torneio.

Em um jogo aberto, o tricolor criou chances para abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas acertou o pé apenas no final do duelo. De Penas e Jean Lucas anotaram os gols. Ao fim do duelo, Jean dedicou o tento ao filho.