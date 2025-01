TÊNIS

João Fonseca conquista o título do Challenger de Camberra e atinge seu melhor ranking

O tenista deve subir da 145ª para a 113ª posição no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais

Com a vitória, o tenista soma 125 pontos e deve subir da 145ª para a 113ª posição no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na próxima atualização da lista, melhor posição da carreira.

No primeiro set, ambos os jogadores mantiveram seus saques em um jogo equilibrado até o momento em que Fonseca quebrou o serviço do adversário. Com a vantagem no nono game, ele sacou e fechou o set, sem perder pontos, em 6 a 4.