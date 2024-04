AGRESSÃO

Jogador do Al-Ittihad leva chicotada de torcedor após perder título da Supercopa

A final da Supercopa da Arábia Saudita terminou com uma cena de violência nesta quinta-feira (11). Após a derrota do Al-Ittihad para o Al-Hilal, um torcedor agrediu o atacante Hamdallah, da equipe vice-campeã, com uma chicotada.