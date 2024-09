RACISMO

Jogador do Fluminense é denunciado por racismo

Arthur Wenderroscky chamou gandula e jogador do Madureira de "escravos"

O jogador do Fluminense Arthur Wenderroscky foi à delegacia no último sábado (14) após ser acusado de racismo. Um gandula e outro atleta afirmaram que Arthur os chamou de "escravos". A informação é do Metrópoles.