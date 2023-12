Joias da Toca: saiba quem são os jogadores da base do Vitória cotados para serem promovidos ao elenco profissional em 2024

Promovido ao profissional este ano, atacante Fábio vai reforçar a base na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Crédito: Victor Ferreira / ECVitória

O Vitória ainda não definiu quais atletas da base serão promovidos ao elenco profissional no começo de 2024, mas anote aí os nomes das três joias rubro-negras mais cotadas para terem essa oportunidade: Andrei, Edenilson e Luís Miguel. Se apresentarem bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior, eles alcançarão uma etapa importante na carreira de todo menino que almeja ser jogador de futebol.



A competição será disputada de 2 a 25 de janeiro. O Vitória terá Picos (PI), CSA (AL) e Ibrachina (SP) como adversários na primeira fase, mas o técnico Laelson Lopes conta com os talentos na defesa, meio-campo e ataque para levar o rubro-negro bem mais longe na competição.

“O Andrei é um zagueiro de 2,01m com muita qualidade técnica e não é lento para a estatura”, elogiou o comandante do time sub-20. “O nosso primeiro volante Edenilson é outro jogador que tem demonstrado uma constância muito grande no jogar com a gente”, continuou. “Eles têm sido jogadores de referência e eu apostaria no atacante de beirada Luiz Miguel, que é destro e tem muito boa técnica, capacidade no um contra um. São os três destaques”, elegeu Laelson Lopes.

O elenco profissional do Vitória se apresenta na Toca do Leão para iniciar a pré-temporada em 2 de janeiro, dois dias antes da estreia rubro-negra na Copinha. O primeiro jogo será contra Picos (PI), dia 4, às 11h, na Arena Ibrachina. O jogo será transmitido pelo canal SporTV. Já o time comandado por Léo Condé fará a primeira partida do ano em 17 de janeiro, contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano.

“Claro que vai depender muito da performance deles dentro dessa Copa São Paulo, mas são atletas com potencial para poderem fazer parte também do profissional no retorno, principalmente no Campeonato Baiano, que é uma porta de entrada para esses atletas mais novos”, projetou Laelson Lopes.

Além de Andrei, Edenilson e Luís Miguel, o treinador também aposta no desempenho de Fábio. Integrado ao profissional nesta temporada, o atacante de 18 anos foi relacionado pelo técnico Léo Condé para dois jogos da Série B do Brasileiro, contra o Botafogo-SP, no Barradão, e a Chapecoense, na Arena Condá. Nesse começo de ano, ele vai reforçar a base na Copinha. “É um jogador que, ao se incorporar, nos acrescentou bastante”, pontuou Laelson.

O time sub-20 do Vitória está com as atenções totalmente voltadas para a disputa da Copa São Paulo desde o último dia 1º. Os treinos estão sendo realizados no campo sintético emprestado pelo Ypiranga, na Vila Canaria, que tem o mesmo tipo de piso da Arena Ibrachina. Os da Toca do Leão estão passando por manutenção.

O grupo de treinamento conta com 30 jogadores, mas apenas 22 deles viajarão para São Paulo. O goleiro Davi, o lateral esquerdo Pedro e os atacantes Rodriguinho e Lawan também estão cotados como possíveis destaques no torneio e estarão entre os relacionados.