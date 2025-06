BRASILEIRÃO

Juventude x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

A partida acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.>