FRUSTRAÇÃO

Kanu lamenta queda na Copa do Brasil e coloca busca pela Libertadores como foco do Bahia: 'Faltou ser incisivo

A eliminação ficou marcada pelo jogo ruim praticado pelo Esquadrão no Maracanã. Apesar de ter uma grande chance perdida por Everaldo logo aos cinco minutos, o time pouco criou no ataque. Ao fim da partida, o zagueiro Kanu lamentou a atuação. Segundo ele, o time agora precisa dar uma resposta no Brasileirão.

"Faltou ser incisivo, um drible no último terço, um lance decisivo. Estamos chateados, é juntar forças, temos 13 rodadas no Brasileiro e precisamos ir para a Libertadores. É o nosso objetivo", disse ele.

Questionado sobre as campanhas do Bahia em competições no estilo mata-mata, o defensor pediu desculpas ao torcedor. Além da eliminação na Copa do Brasil, esse ano o Bahia caiu na semifinal da Copa do Nordeste e perdeu a final do Campeonato Baiano para o rival Vitória.