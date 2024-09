PROBLEMA NA DEFESA

Kanu recebe o terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra o Fortaleza; veja opções

Tricolor enfrentará o Leão do Pici no próximo sábado (21), no Castelão

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 08:00

Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia terá uma nova dupla de zaga no confronto com o Fortaleza, no próximo sábado (21), às 21h, no estádio Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o triunfo por 3x0 sobre o Atlético-MG, o zagueiro Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Sem o defensor, Rogério Ceni será obrigado a escolher um novo parceiro para Gabriel Xavier. Durante a temporada, Victor Cuesta tem sido o substituto natural sempre que um dos defensores não está à disposição. No entanto, o argentino sofreu uma entorse no tornozelo e está em tratamento no CT Evaristo de Macedo.

Cuesta será avaliado durante a semana. Caso ele não tenha condição de atuar, Vitor Hugo e David Duarte disputam a vaga. O Bahia reduziu o leque de opções na defesa, já que Marcos Victor foi emprestado ao Athletico-PR.

O elenco do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira (16), e volta aos trabalhos na terça-feira (17), na Cidade Tricolor.