Lando Norris recebe alta do hospital após sofrer acidente no GP de Las Vegas

O piloto Lando Norris, da McLaren, recebeu alta do Centro Medico Universitário, na manhã deste domingo, após ser submetido a exames por causa do acidente que sofreu durante a disputa do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O inglês passou reto na curva e bateu em uma barreira de proteção na curva 12 do circuito de rua



Ele estava na 13ª posição nas primeiras voltas quando perdeu a traseira, rodou na reta, e foi em direção à área de escape. Em alta velocidade, seu MCL60 bateu forte e preocupou os organizadores da corrida.