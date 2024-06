Lateral Arias, do Bahia, se apresenta à Colômbia para amistosos antes da Copa América

Destaque do Bahia, o lateral direito Arias se apresentou ao técnico Néstor Lorenzo, para iniciar a preparação da Colômbia para a disputa da Copa América. Nesta terça-feira (4), o jogador desembarcou em Barranquilla, onde a Colômbia iniciou os treinos.

Nesta quarta-feira (5), a delegação deixa o país e segue para os Estados Unidos. No sábado (8), a Colômbia enfrenta os EUA em amistoso de preparação para o torneio continental. Já no dia 15 de junho, o adversário será a Bolívia.

Arias fez um acordo com a seleção colombiana e pediu para se apresentar depois dos outros atletas por conta da partida do Bahia contra o Atlético-MG, no último domingo (2).