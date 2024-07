REFORÇO

Lateral Iago Borduchi tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia contra o Cuiabá

Vitor Hugo, André e Gabriel também tiveram os contratos reativados

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 15:56

Iago Borduchi já está integrado ao elenco do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia ganhou um reforço para o duelo contra o Cuiabá, neste sábado (13), às 16h, na Fonte Nova. Reforço na segunda janela de transferências, o lateral esquerdo Iago Borduchi teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está liberado para estrear com a camisa tricolor.

Iago Borduchi estava no Augsburg, da Alemanha, e chegou ao Bahia livre após o fim do contrato no futebol europeu. O jogador está integrado ao elenco e mesmo sem ter condição de jogo viajou com a delegação para os jogos contra Palmeiras e Athletico-PR.

No Bahia, o lateral disputará posição com Luciano Juba, que se firmou na lateral esquerda. Juba foi titular em todos os jogos do Bahia no Brasileirão e marcou um gol na vitória sobre o Athletico-PR.

"Acho que são jogadores distintos. O Juba é mais construtor. O Iago tem mais semelhanças com o Arias, de atacar o espaço. Acho ótimo. O Juba joga tranquilamente na de Jean Lucas. O Iago também treinou na função de Jean Lucas, já fez essa função na Alemanha. Então vamos sempre buscar o que é melhor para o time. O Juba vem de uma sequência grande de jogos. Vamos analisar até sábado para compor o melhor time. O tempo é muito curto", analisou Rogério Ceni.

MAIS OPÇÕES

Além de Iago, outros dois jogadores também tiveram os contratos reativados com o tricolor. O zagueiro Vitor Hugo e o lateral André estão de volta após passagens por Panathinaikos, da Grécia, e Estrela Amadora, de Portugal, respectivamente.

André, machucou o joelho e vai fazer o tratamento no clube baiano. Já Vitor Hugo vem treinando no CT Evaristo de Macedo, mas não deve ser aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Nos últimos dias, ele recebeu sondagens de outras equipes. O contrato do zagueiro com o Bahia vai até o fim de 2026.