FORA DE AÇÃO

Lateral Wesley sofre lesão e pode ser mais um desfalque do Flamengo contra o Bahia na Copa do Brasil

O Flamengo vai ter mais um desfalque para o jogo que decide a sua permanência na Libertadores diante do Bolívar, em La Paz, pelo confronto de volta das oitavas de final, na quinta-feira. O lateral-direito sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e está fora do duelo.

Gabigol e Pedro aumentam a relação. A dupla se machucou no confronto de ida das oitavas de final diante do Bolívar no Maracanã. No clássico do fim de semana, quando foi derrotado pelo Botafogo por 4 a 1, no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta deixou o campo ainda no início do primeiro tempo.