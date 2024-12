FICOU NA BRONCA

LeBron James manda recado para a NFL após rodada no dia 25: 'Natal é nosso dia'

Astro do basquete não gostou da realização da rodada natalina da NFL

Astro dos Lakers, LeBron James ficou na bronca com os jogos da NFL disputados no mesmo dia da tradicional rodada de Natal da NBA. Depois da vitória do seu time sobre o Golden State Warriors, por 115 a 113, o jogador mandou um recado para a liga de futebol americano e afirmou que o dia 25 pertence ao Basquete.

Em 2024, LeBron James disputou a rodada festiva pela 19ª vez na carreira - com 11 vitórias, ultrapassando o ex-companheiro Dwyane Wade -, igualou em 12 vitórias para cada lado o confronto com seu amigo Curry. O astro dos Lakers foi figura central no triunfo da equipe com 31 pontos e dez assistências. Do lado dos Warriors, Curry anotou 38 pontos, sendo 24 deles da linha dos três pontos, mas não conseguiu evitar a 11ª derrota da franquia em 14 jogos.