LUTO

Lenda do boxe e dono do grill mais famoso do mundo, George Foreman morre aos 76 anos e deixa fortuna impressionante

Veja os feitos dele como atleta e empreendedor

Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2025 às 09:49

George Foreman Crédito: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (21) o lendário peso-pesado do boxe, George Foreman, aos 76 anos. Conhecido como "Big George" no ringue, o americano também cravou seu nome no mundo dos negócios, ao lançar sua marca de grill.>

"Nossos corações estão partidos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um avô e bisavô orgulhoso, ele viveu uma vida guiada pela fé inabalável, humildade e propósito. Um humanitário, um medalhista olímpico e bicampeão mundial dos pesos-pesados, ele era profundamente respeitado — uma força do bem, um homem de disciplina, convicção e um guardião de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome por sua família", anunciou a família.>

No ringue, o lutador teve uma das carreiras mais vencedoras e duradouras do mundo do boxe. O americano foi campeão olímpico em 1968 e foi campeão mundial dos pesos-pesados duas vezes - o detalhe é que entre esses dois títulos houve um intervalo de 21 anos, que fez com que o americano se sagrasse campeão mundial pela segunda vez aos 45 anos, tornando-se o campeão mais velho da história.>

Além disso, George Foreman acumulou um impressionante recorde de 76 vitórias, incluindo 68 por nocaute, em sua carreira.>

Aposentado em 1997, o boxeador migrou para o mundo dos negócios e lançou uma grelha elétrica com seu nome, que foi sucesso absoluto. A marca lhe rendeu uma fortuna ainda maior do que a proporcionada pelo boxe.>

O produto foi lançado no mercado em 1994, e as vendas dispararam em 1996, gerando uma receita de 5 milhões de dólares, segundo o The New York Times.>

Em 1998, o grill ganhou o mundo e gerou uma receita de 200 milhões de dólares. Foreman afirmou que chegou a ganhar 8 milhões de dólares por mês apenas com sua parte nos lucros, de acordo com a Forbes.>