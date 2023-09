Léo Condé admite 'dificuldades para produzir' do Vitória em empate com o Mirassol

Técnico Léo Condé orienta o Vitória durante jogo contra o Mirassol, no Barradão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Na noite desta sexta-feira (1º), o Vitória empatou pela primeira vez no Barradão na atual edição da Série B do Brasileiro. Em noite apagada, o rubro-negro não conseguiu sair do 0x0 diante do Mirassol, na 26ª rodada. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, o técnico Léo Condé admitiu que o Leão não alcançou o desempenho traçado para o jogo.



“Hoje a proposta era jogar com três atacantes na defesa deles, como deu certo em outros jogos. De qualquer forma vai ter jogo que não vamos encaixar o melhor esquema. Não foi uma partida tão ruim, mas tivemos dificuldades para produzir”, afirmou.

Para o treinador, o mérito também foi do adversário. “Realmente foi um jogo muito difícil, contra um bom adversário. O Mirassol teve um início de campeonato muito bom e, depois, teve nessas rodadas uma oscilação normal. A gente enfrentou um bom adversário, que nos criou muita dificuldade”, pontuou.

“A gente teve um início de jogo dentro dos padrões que a gente joga. Depois, oferecemos um pouco de contra-ataque para eles, não era a ideia. Justamente, queríamos tirar a posse deles e ficar com a bola. Fizemos algumas correções de posicionamento porque eles estavam tirando o Chico da beirada e levando para o meio, fazendo superioridade no meio", avaliou Léo Condé.

Na opinião do treinador, os jogadores do Vitória também estavam desgastados por terem jogado com um homem a menos a partir dos 24 minutos do primeiro tempo contra o Atlético-GO, no último domingo (27), em função da expulsão de Camutanga.

“No intervalo a gente conseguiu fazer essa correção para o segundo tempo. Tivemos um volume bom, mas não conseguimos o gol. Acho que a equipe sentiu o desgaste da última partida em um momento do jogo. Tentamos algumas mexidas para manter o nível de competitividade, mas caímos bastante do meio para o final do segundo tempo e quase sofremos o gol. O empate não é o ideal, mas é um resultado importante para a sequência da competição”, ponderou.