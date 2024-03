E.C. VITÓRIA

Léo Condé critica regulamento e gramados após eliminação do Vitória na Copa do Nordeste

Rubro-negro venceu o Treze por 3x0, mas caiu na fase de grupos do torneio

Publicado em 28 de março de 2024 às 11:24

Técnico Léo Condé durante jogo contra o Treze, no Barradão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória fez o dever de casa e venceu o Treze, por 3x0, no Barradão, na rodada derradeira da fase de grupos da Copa do Nordeste, mas ainda assim lamentou a eliminação precoce na competição na noite de quarta-feira (27).

Como não dependia apenas das próprias forças, o rubro-negro terminou na 5ª colocação do Grupo A, com 14 pontos, um a menos que CRB, Botafogo-PB e Ceará, que se garantiram nas quartas de final, na 2ª, 3ª e 4ª posições, respectivamente. O Sport terminou na liderança da chave, com 17 pontos.

Após a partida, o técnico Léo Condé lamentou a eliminação e fez críticas ao regulamento do torneio, bem como a alguns gramados utilizados ao longo dele.

“A gente lamenta muito ser eliminado. São coisas do futebol brasileiro, né? Você com 14 pontos não classificar e, outra equipe, de outra chave, com sete pontos, classificar... Alguns campeonatos têm essas proezas de quem faz o regulamento”, disparou o comandante rubro-negro.

“Tem 15 anos que eu sou treinador e esse ano eu visitei os dois piores campos da minha vida. Contra o Altos, lá no Piauí, o campo tinha até cupim, e o campo do Juazeirense também é impraticável, como todos já sabem. Então, esses campos ruins, também nos custaram a eliminação”, concluiu.

Durante a entrevista coletiva, Léo Condé falou sobre dois jogos. Ele citou a derrota por 2x0 para a Juazeirense e também o empate em 1x1 com o Náutico.

“Alguns jogos pontuais nos custaram a classificação. O Náutico após o Ba-Vi, quando canalizamos muita força naquele clássico. Mas tinha que ser, a gente estava até meio ameaçado no estadual e tinha que buscar o resultado positivo”, disse. "Podem falar que eu levei o time reserva (para Juazeiro), mas hoje também joguei com o time reserva e foi muito diferente. A gente fica triste e chateado, mas agora é focar nos jogos da final", acrescentou.

O Vitória agora vira a chave e se concentra no Campeonato Baiano. O primeiro jogo das finais contra o Bahia será disputado no domingo (31), às 16h, no Barradão.