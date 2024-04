FUTEBOL FEMININO

Líder da Série A2, Bahia se prepara para "clássico baiano" contra o Doce Mel no Brasileirão

Invictas na Série A2 do Brasileirão, o time feminino do Bahia mira o confronto baiano na competição. Neste sábado (27), as Mulheres de Aço enfrentam o Doce Mel, pela 3ª rodada. A partida será no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, às 19h.