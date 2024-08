TRANSPORTE

Linhas e horários de ônibus serão modificados para jogo entre Bahia e Flamengo

Outra modificação será na linha 0503 - Brotas x Lapa que, por causa do congestionamento previsto na área do estádio, terá seu itinerário modificado no sentido Bairro - Centro, a partir das 18h. Assim, os ônibus dessa linha farão o retorno no Largo das Pitangueiras, seguindo para as ruas Boa Vista de Brotas, Rua do Trovador, Avenida Laurindo Regis, Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, Avenida Ogunjá, Via Exclusiva e Avenida Vasco da Gama.