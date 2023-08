Londrina x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da liderança da Série B, o Vitória visita o Londrina, na noite desta segunda-feira (7), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Com 41 pontos, o rubro-negro precisa de uma vitória para voltar ao topo da tabela, ultrapassando o Sport, que já jogou na rodada e foi a 44. A equipe comandada por Léo Condé vem de cinco partidas seguidas sem perder, marca que foi alcançada também nas primeiras cinco rodadas da competição. Com a suspensão de Léo Gamalho, o ataque do Leão terá mudança. Confira abaixo as informações da partida: