Luís Enrique diz que espera acordo entre PSG e Mbappé

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024. Crédito: A.Meunier/PSG

Luís Enrique teve bastante cautela em sua entrevista coletiva desta sexta-feira que era para falar sobre a estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, neste sábado. O jogo ficou em segundo plano e o treinador precisou falar de Mbappé, Neymar e até Verratti, jogadores até então com futuro indefinido Sobre o francês, deixou a possibilidade de uma acordo com a diretoria, enquanto



A coletiva já começou com Mbappé sendo o assunto. O astro de 24 anos não vem treinando com o grupo e ficou fora de excursão à Ásia na pré-temporada porque não definiu se permanece na França por mais uma ano - não quis ampliar o contrato - ou se já sai nessa janela. O destino seria o Real Madrid, mas os espanhóis podem aguardar por mais um ano para não precisar desembolsar uma bolada.

Dias atrás, estourou a notícia que Luis Enrique podia deixar o clube por causa da indefinição. Com jogo de cintura, ele jogou a "bomba" para a diretoria. "É um tema que já ocorreu no passado e se resolveu de maneira positiva. Espero que, assim como antes, clube e jogador cheguem a um acordo", afirmou. Frisou, contudo, o que ouviu da alta cúpula. "O presidente (Nasser Al-Khelaifi) deixou clara a filosofia do clube. O PSG está acima de jogadores, treinadores, diretores, e é algo que concordo 100%".

Sobre Neymar e Verratti, que teriam sido "encostados e colocados à venda", o treinador evitou expor a conversa que teve com brasileiro e argentino. Mas deixou no ar que assim que a equipe entrar em campo, todos saberão como ele está pensando dos jogadores.

"As conversas com os jogadores são privadas e não vou compartilhá-las. Não vou falar sobre o que Marco e Ney disseram e o que eu disse. Minhas palavras dizem algo, mas minhas ações dizem mais, e as ações que eu tomo mostrarão minhas ideias", disse. "Fique atento às minhas decisões, elas expressarão minha opinião", garantiu.

Neymar fez uma amistoso bom, com gol e boa participação. Depois de participar de um treino no começo da semana passada, sumiu das atividades seguintes e foi noticiado que estaria fora dos planos por "querer ir embora." Seu pai desmentiu, mas pode, sim, não defender as cores do PSG mais.