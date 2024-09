ALERTA

Luiz Henrique passa mal após classificação do Botafogo na Libertadores e vai parar no hospital

Jogador foi substituído no segundo tempo da partida no Morumbi

O atacante Luiz Henrique foi parar no hospital na madrugada desta quinta-feira, após o jogo em que o Botafogo garantiu a classificação às semifinais da Copa Libertadores na decisão por pênaltis diante do São Paulo, no Morumbis, após empate no tempo normal de 1 a 1.