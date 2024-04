BRASILEIRÃO

Machucado, Camutanga desfalca o Vitória no Ba-Vi; saiba quem será o substituto

Clássico da 3ª rodada do Brasileirão será disputado no domingo (21), às 16h, no Barradão

Daniela Leone

Publicado em 19 de abril de 2024 às 17:07

Camutanga está machucado e fora do primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2024 Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A defesa do Vitória jogará desfalcada no primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2024. Machucado, o zagueiro Camutanga foi vetado pelos médicos e está fora do clássico das 16h de domingo (21), no Barradão.

Titular absoluto ao lado de Wagner Leonardo, Camutanga sofreu uma lesão muscular na coxa depois da estreia na Série A, na derrota por 1x0 contra o Palmeiras, no domingo passado. Ele não treinou ao longo da semana.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Dinâmico e confirmada pela reportagem do CORREIO, que apurou quem será o substituto de Camutanga no clássico.

Contratado na semana passada, Bruno Uvini ganhará a primeira oportunidade com a camisa vermelha e preta. Ele foi o escolhido pelo técnico Léo Condé para formar dupla com Wagner Leonardo diante do Bahia.