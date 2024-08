'NÃO JULGUE MEU PASSADO'

Mãe biológica de Simone Biles pede perdão após abandonar filha durante infância

Após serem abandonadas pela mãe, Simone e Adria viveram em um abrigo. Posteriormente, as irmãs foram adotadas pelos avós e cresceram sob o cuidado deles. A ginasta, no entanto, não mantém contato com Shanon.

"Eu gostaria de fazer as pazes com a Simone, estou apenas esperando por ela e Adria. Eu falo mais com Adria do que com Simone. Eu só queria que ela me perdoasse", revelou a mãe de Biles. Apesar do desejo de se reunir com suas filhas, Shanon afirma entender que isso não é uma tarefa fácil.