Mãe de dirigente que deu beijo em jogadora anuncia greve de fome

A polêmica envolvendo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ganhou um novo capítulo - e uma nova personagem - nesta segunda-feira (28). A mãe do dirigente resolveu se trancar em uma igreja e anunciou uma greve de fome. Segundo Ángeles Béjar, a ação é um protesto contra a "perseguição" que, segundo ela, seu filho vem sofrendo nos últimos dias. Rubiales beijou a atacante Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento da jogadora, durante a cerimônia de premiação na final da Copa do Mundo Feminina, há pouco mais de uma semana. A Espanha conquistou o título inédito, superando a Inglaterra na decisão.

De acordo com a imprensa local, Béjar participou de uma missa pela manhã e, ao final, quando o padre saiu, ficou na igreja, localizada em Motril, uma pequena cidade na região da Andaluzia, no extremo sul da Espanha. Segundo uma prima de Rubiales, Vanessa Ruiz Béjar, a greve de fome de Ángeles durará até que Jenni Hermoso "diga a verdade" e "mantenha a versão que teve no início dos acontecimentos".

No sábado (26), a federação publicou um comunicado afirmando que a atleta mentiu e ameaçou que, "diante da gravidade da nota à imprensa do sindicato FutPro, vai iniciar as correspondentes ações legais". No mesmo dia, porém, o presidente da RFEF foi suspenso provisoriamente pelo Comitê Disciplinar da Fifa, enquanto o caso é julgado por um tribunal esportivo da Espanha, a pedido do governo espanhol.