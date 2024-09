CIRCUITO TRADICIONAL

Maratona Salvador inicia entrega dos kits aos corredores; prova acontece no domingo (22)

Evento de 2024 contará com mais de 10 mil atletas entre elite e amadores

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 14:45

Maratona Salvador terá largada do Parque dos Ventos, na Boca do Rio Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um dos principais circuitos de corrida de rua do país, a Maratona de Salvador iniciou nesta quinta-feira (19) a entrega dos kits para os corredores. De hoje até sábado (21), véspera da corrida, o material pode ser retirado na na loja da Maratona Salvador no 3º piso do Shopping da Bahia, das 9h às 22h.

A Maratona Salvador será disputada neste domingo (22), com largada do Parque dos Ventos, na Boca do Rio. O circuito conta com distâncias de 42k, 21k, 10km e 5km. As largadas começam a partir das 5h (Elite 21k e 42k), 5h25 (PCD 21k e 42k), 5h30 (Geral 21k e 42k), 5h55 (PCD 5k e 10k) e 6h (Geral 5k e 10k). Às 5h e às 5h30 haverá alongamento e aquecimento.

A programação do domingo inclui ainda um aulão de FitDance e atrações musicais. Além do grupo Quabales, Armandinho, Dodô & Osmar estão entre os confirmados.

Em 2024, o circuito superou as expectativas e contará com mais de 10 mil atletas entre elite e amadores. De acordo com o diretor da prova, Douglas Cerqueira, do total de inscritos, metade é de cidades da Bahia e 30% de fora do estado. Além dos atletas de elite de países como Quênia e Etiópia, a competição contará com amadores da Argentina, Alemanha, Angola, Belize, Bermuda, China, Guatemala, México e Uruguai.

"Isso mostra que o projeto não é mais local, mas sim nacional e caminhando para ser internacional. A gente teve esse ano, inclusive, a venda de inscrições em plataformas internacionais de ingressos. Então, a gente vem construindo esse caminho e Salvador, naturalmente com a vocação turística que possui, contribui para isso. A corrida Maratona Salvador se tornou realmente um projeto de turismo esportivo", avalia.