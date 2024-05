Mateus Gonçalves desabafa após nova derrota do Vitória: 'Não vou me esconder'

NAS REDES SOCIAIS

Mateus Gonçalves desabafa após nova derrota do Vitória: 'Não vou me esconder'

Jogador diz que não vai 'justificar o injustificável', admite má fase e pede apoio do torcedor: 'É por vocês que a gente joga até o final'

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 16:18

Mateus Gonçalves em treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória vive um momento delicado na temporada, há seis jogos sem ganhar. O jejum foi ampliado no último domingo (5), quando o Leão perdeu por 3x1 para o São Paulo, no Barradão. Em meio ao momento turbulento, o atacante Mateus Gonçalves foi às redes sociais nesta segunda-feira (6) para um longo desabafo.

Em publicação no Instagram, o jogador admitiu a 'má fase' rubro-negra, mas ressaltou que não iria 'se calar e só aparecer quando estiver ganhando'.

"Normalmente eu não “deveria” postar nada hoje. Estamos em uma má fase, estamos em um momento delicado e o “correto” seria me calar e só aparecer aqui quando a gente estiver ganhando. Mas, desde que eu comecei a aparecer aqui com mais frequência, eu venho apresentando para vocês mais do que o Mateus Gonçalves atleta, do que o Raio, o Pastor. Eu quis apresentar para vocês o Mateus atleta, pai, filho, esposo, ser humano. Então, assim como na minha vida pessoal, quando as coisas apertam eu não vou embora, eu não finjo que elas não estão acontecendo. A mesma coisa agora. Eu não vou me esconder, não vou fingir e aparecer aqui só na hora boa", iniciou o atacante.

A última vitória da equipe aconteceu no dia 31 de março, no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, contra o Bahia. Na volta, o Leão empatou em 1x1 e conquistou o título estadual. Nos cinco compromissos seguintes, o time somou três derrotas e um empate em quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, além do revés para o Botafogo, na primeira partida da 3ª fase da Copa do Brasil.

"Eu não estou aqui para justificar o injustificável. Mas eu estou aqui para pedir que você, torcedor, continue nos apoiando! Eu sei que talvez nem possa pedir isso, mas eu também sei que vocês são responsáveis por voltarmos para a Série A, por sermos Campeões Baianos, eu também sei que vocês são responsáveis por toda uma sequência de vitórias em casa que tivemos, eu também sei que é por vocês, que a gente joga até o final", continuou Mateus Gonçalves.

O atacante voltou a falar no texto que não 'fingiria que nada está acontecendo', e garantiu dedicação para os próximos jogos. Após o empate com o Bahia, no Barradão, e as derrotas para Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo, o Vitória está na zona de rebaixamento da Série A, na 18ª colocação, com apenas um ponto somado. Vale lembrar, porém, que a equipe tem um jogo a menos, devido ao adiamento do duelo contra o Cuiabá, pela 2ª rodada.

"Com certeza virão comentários negativos, virão críticas porque eu deveria fazer o que é “comum”, me calar e fingir que nada está acontecendo. Mas sempre jogamos juntos e não vai ser diferente agora! Eu garanto a vocês que da minha parte dedicação, foco, empenho e amor por essa camisa, não vai faltar", finalizou o atacante.