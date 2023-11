Mbappé admite que Bola de Ouro para Messi foi justa: 'Ganhou a Copa do Mundo, mereceu'

Mbappé em aquecimento . Crédito: Equipe de France/Divulgação

Mbappé foi o escolhido na seleção francesa para falar sobre o duelo com Gibraltar, neste sábado, pelas Eliminatórias da Eurocopa, em Nice. E como o jogador dificilmente atende a imprensa, o papo rendeu diversos assuntos, entre eles se não achou injusto não ser escolhido o Bola de Ouro. Sincero, elogiou a escolha de Messi e admitiu que o argentino mereceu após ganhar a Copa do Mundo do Catar.



"Como disse, não sou alguém que tem medo. E não tenho problemas em falar sobre o assunto. Haaland teve uma ótima temporada, eu também. Mas perto de quem ganhou um Mundial isso não conta muito. Na noite de 18 de dezembro, eu sabia que tinha perdido o Mundial e a Bola de Ouro também", admitiu Mbappé. "Messi tinha de vencer, ele mereceu. Ganhou o Mundial e é um dos maiores da história para mim."

O atacante ainda admitiu que trabalha de uma maneira mais livre na seleção francesa, enquanto é mais tático no Paris Saint-Germain, no qual ajuda na marcação. Mas tratou de enfatizar que se dá bem em ambos os trabalhos, com Luís Enrique no clube e Didier Deschamps, na esquadra nacional.

"Aceitei muito bem, ele é um grande treinador, tem muito a me ensinar", afirmou, sobre o espanhol do PSG. "Desde o primeiro dia eu disse a ele que não teria problemas comigo, pois sempre trabalhei muito bem com os treinadores que tive."